Десятки тысяч рублей потеряли туристы из Петербурга из-за недобросовестного организатора отдыха в Карелии

Вместо отдыха в глэмпинге — долгие и мучительные разбирательства.

Вместо отдыха в живописной Карелии — судебные разбирательства для туристов из Петербурга. Они потеряли десятки тысяч рублей после обращения в компанию по организации таких поездок. И это только одна из проблем. Как выяснилось, бизнесмены вообще не имели права обустраивать глэмпинг. Детали скандальной истории изучил корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Для петербурженки Натальи отпуск в Карелии был давней мечтой. Так что к отдыху она готовилась тщательно и еще в мае забронировала глэмпинг «Папоротник» в окрестностях Лахденпохьи. Покорять озера планировала с внушительной компанией из десяти человек. Варианты размещения долго выбирали — между саамскми куваксами (по-русски — палатками) и барнхаузами (по-русски — сарайчиками). С точными датами окончательно определиться так рано тоже не удалось, поэтому бронировали сразу три варианта — с расчетом, что позже часть из них отменят.

«В июле мы решили, что мы не поедем, и я отменила две даты. Они мне подтвердили отмену, сказали все хорошо, вернем деньги в течение двух недель», — говорит пострадавшая.

Однако обещанных денег — 170 тысяч рублей — Наталья так и не увидела. По ее словам, компания уверяла, что «все под контролем», но кормила обещаниями. Туристка не стала продолжать диалоги в переписках и решила отправить досудебную претензию.

«Я говорю, дайте мне реквизиты компании и ФИО человека, кому я отправила деньги, и юридический адрес — и она мне его отправила. Очень долго не присылала, потому что пытались скрыть. И отправила мне в итоге совсем другой адрес. И имя тоже другое она мне отправила», — рассказывает Наталья.

После этого петербурженка обратилась в полицию. Но там, говорит, заявление принимать отказались — посчитали, что речь идет о «недопонимании сторон».

Тем временем представители глэмпинга полностью обновили сайт, и в списке руководителей появилось новое имя — Владимир Лыков. Именно на его счет Наталья переводила деньги.

Мы попытались связаться с бизнесменом. Ответил его сын.

«В рамках заключенного договора оферты она не соблюла условия отмены. 14 рабочих дней у нас в оферте!» — говорит Сергей, сын владельца глэмпинга «Папоротник Кэмп».

А в момент, когда Наталья вносила предоплату, на сайте не было упоминания про «14 рабочих дней». Но даже по этим новым правилам она успела отменить бронь вовремя. Так что теперь петербурженка в замешательстве: у компании проблемы с законом или сложности с вычислениями?

«Это гражданско-правовые отношения и возможно сотрудники сервиса неправильно рассчитали сумму, подлежащую возврату. Если мы не согласны с удержанием при отмене брони, то мы можем обратиться с претензией в данную организацию и, возможно, на досудебной стадии урегулирования данного вопроса денежные средства в полном объеме будут возвращены», — говорит Павел Аринушкин, адвокат.

Возможно компании придется не только возвращать деньги, но и освобождать территорию, снеся все строения глэмпинга и вернув земле первозданный вид. Как выяснилось, эта местность предназначена вовсе не для туризма, а для сельскохозяйственного производства. И как коммерсанты получили земли, предназначенные для фермерских хозяйств, теперь будет выяснять прокуратура Карелии.

