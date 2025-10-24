Последний символ диалога в эпоху расколотого мира: ООН отмечает 80-летие

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Найти общий язык странам, которые преследуют разные интересы, десятилетиями помогает Организация объединенных наций. Сегодня исполняется 80 лет со дня ее создания. У истоков самой авторитетной в мире дискуссионной площадки стояла и наша страна.

В известном на весь мир здании штаб-кваритиры ООН в Нью-Йорке — происходили исторические встречи и принимались важные решения. Почему один из ее залов называют именно «русской комнатой» — узнал наш корреспондент Николай Иванов.

Стеклянный небоскреб на Манхэттене — последний символ диалога в эпоху расколотого мира.

«Есть легенда, что это Сталин предложил сделать штаб-квартиру ООН в США, чтобы привязать США к решениям ООН, ведь их трудно игнорировать, когда они приняты у тебя под боком. Правда, с тех пор прошло 80 лет», — сообщил корреспондент.

26 июня 1945 года — ключевое событие: подписание Устава ООН в Сан-Франциско, который вступил в силу 24 октября. Редчайшие снимки из личного архива Алексея Громыко, внука легендарного первого постпреда СССР в ООН, потом министра иностранных дел.

«Ничего близкого и похожего на ООН по ее универсальности фактически нет. Дед считал, что одним из самых важных дней в его жизни было 26 июня 1945 года», — сообщил Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, внук А. А. Громыко.

Во многом благодаря ООН не случилась третья мировая, были остановлены Карибский кризис, кровавая гражданская война в Сьерра-Леоне, Мозамбике, Камбодже и Сальвадоре. 80 бывших европейских колоний обрели независимость.

«Несмотря на такие кризисы, как Карибский, на холодную войну, все-таки до скатывания в глобальную мировую войну ООН помогла международному сообществу не упасть», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Этот зал помнит драматические дискуссии.

«Сердце штаб-квартиры ООН — главный зал Генассамблеи, именно здесь обсуждают важнейшие мировые проблемы, он вмещает 1900 делегатов», — сообщил корреспондент.

История писалась прямо здесь. Самое продолжительное выступление в ООН — разумеется, это был кубинский лидер Кастро — речь на 4 часа 29 минут. Первые дипломатические баталии о судьбе Палестинского государства, здесь родился миф, как Хрущев стучал ботинком по трибуне.

Нет ни одного снимка или видео, которое бы подтверждало этот факт, зато сохранилась хроника, выступление советского лидера после критики со стороны Филиппин.

«Почему этот холуй американского империализма, он не процедурный вопрос затрагивает!» — заявил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

Такими выражениями Никита Сергеевич ставил в тупик переводчиков, впрочем, они всегда должны быть наготове.

«Как бы человек не старался говорить внятно, в нормальном темпе, там время так ограничено, что практически все в какой-то момент начинают бежать, спешить», — объяснил дипломат, переводчик ООН Павел Палажченко.

Это уникальные кадры. Нам разрешили съемку в особом помещении. Есть в штаб-квартире ООН зал, который все неофициально называют «русской комнатой».

Легендарный зал консультаций Совета Безопасности, по-другому — „русская комната“, потому что он оформлен в наших национальных мотивах. Вот это мезенский орнамент, знаменитая северорусская роспись по дереву.

Ключевой орган ООН, Совет Безопасности, всего в десяти метрах отсюда. Именно резолюции Совбеза обязательны к исполнению для всего мира, и только пять стран обладают правом вето.

«Мы добились своего, это право вето. Единогласие пяти постоянных членов Совета Безопасности. Без права вето нам ООН не нужна», — заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор Отделения ООН в Женеве Сергей Орджоникидзе.

С 1946 года наша страна использовала право вето более ста раз. Первого постпреда при ООН даже называли в Америке Мистер Ноу.

«Когда мы у него в семье спрашивали, что ты думаешь о прозвище Мистер. Нет, он отвечал, что я их «ноу» слышал намного чаще, чем они мое «нет», — добавил Алексей Громыко.

Запад «нет» слушать не хочет и десятилетиями пытается подмять под себя Совбез. Не получается — наши настороже. Многие помнят дуэль взглядов нашего и британского дипломатов.

«Испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Глаза не отводи! Что ты глаза отводишь», — заявил на заседании чрезвычайный и полномочный посол Владимир Сафронков.

Запад использует даже откровенную ложь, когда им это нужно, как госсекретарь США Пауэлл, который в 2003 году принес на Совбез пробирку якобы со спорами сибирской язвы, чтобы убедить в наличии у Ирака оружия массового поражения.

«Они начали об этом говорить вслух. Они хотят выстроить мир или миропорядок, основанный не на международном праве, а на правилах», — добавила Мария Захарова.

И даже пытается протолкнуть в Совбез своих союзников. Россия же, напротив, предлагает справедливо дать место мировому большинству, странам Азии, Африки и Южной Америки. Мир гораздо больше, чем этого хотелось бы некоторым.

