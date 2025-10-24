Дальнобойщик изнасиловал сожительницу погружным блендером

Фото: 5-tv.ru

До этого он угрожал вылить на нее раскаленное масло.

В Москве 47-летний дальнобойщик на протяжении нескольких дней издевался над своей сожительницей. В том числе подверг женщину сексуальному насилию с помощью погружного блендера. Об этом сообщает MK.RU.

Как сообщается, 49-летняя учительница математики из Владивостока познакомилась с мужчиной два года назад на сайте знакомств. Она искала мужскую поддержку после развода, и на первый взгляд он выглядел надежным: заявлял, что работает дальнобойщиком и одинок. Позже выяснилось, что у него есть жена и дочь во Владимирской области, а также проблемы с алкоголем, которые он скрывал.

В августе женщина пригласила избранника жить к себе в съемную квартиру на Херсонской улице. Несмотря на то, что она стала подмечать изменения в характере мужчины, решила рискнуть.

В октябре его агрессия перешла все границы. Он ударил жертву по голове, начал душить, угрожал вылить на нее раскаленное масло. Спустя несколько дней продолжил избиения, насилие и издевательства. Апогеем жестокости стало использование погружного блендера: мужчина включил его и насиловал им пострадавшую в течение восьми минут. После этого он закрыл квартиру и ушел, забрав мобильный телефон женщины.

Она смогла доползти до балкона и выпрыгнула, получив травму головы и перелом лодыжки. Ее госпитализировали.

Мужчина был задержан и обвиняется по статьям «Изнасилование», «Иные насильственные действия сексуального характера», «Незаконное лишение свободы», «Угроза убийством» и «Истязание», сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

