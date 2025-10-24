Справку о дееспособности хотят сделать обязательной при сделках с недвижимостью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России могут обязать участников сделок с недвижимостью предоставлять справку о дееспособности. Депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин внесет на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.

«Участники любой сделки по купле-продаже недвижимости должны будут в обязательном порядке предоставить документ, подтверждающий их дееспособность», — уточнили представители депутата.

Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством на рынке жилья. Участились случаи, когда суды возвращают недвижимость продавцам, даже если покупатели вложили в квартиру деньги и сделали ремонт. В некоторых случаях недобросовестные продавцы ссылаются на свою недееспособность, что позволяет им незаконно обогащаться, отмечается в пояснительной записке.

В пресс-службе депутата добавили, что продавцы иногда утверждают, будто действовали под давлением мошенников, в том числе с Украины, и не осознавали своих действий. Суды зачастую становятся на их сторону, из-за чего честные покупатели теряют деньги.

По мнению Делягина, практика оспаривания сделок под предлогом внезапно выявленной недееспособности создает угрозу для вторичного рынка недвижимости в России. При этом требование справки из психоневрологического диспансера на практике используется редко, так как воспринимается как оскорбительное, подчеркнул автор законопроекта.

