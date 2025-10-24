Часть потолка обвалилась в школе в Забайкалье

Фото: 5-tv.ru

Инцидент произошел вскоре после завершения ремонтных работ.

В одной из школ города Балея Забайкальского края произошло частичное обрушение потолка в классе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По факту произошедшего организована проверка по сообщениям о частичном обрушении потолка в одном из учебных кабинетов образовательного учреждения.

По предварительным данным, инцидент произошел вскоре после завершения ремонтных работ. В пресс-службе прокуратуры отметили, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

