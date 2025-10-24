Стена упала на людей: житель Красногорска о последствиях атаки БПЛА на жилой дом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несколько квартир разрушено после удара украинского беспилотника.

В городе Красногорск Московской области стена одной из квартир, пострадавших после атаки украинских беспилотников, рухнула и придавила людей. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал житель Красногорска Иван Москалев, помогавший разбирать завалы.

«Разнесло две квартиры. Одну квартиру, которая в девятом подъезде. <…> А в десятом подъезде там на них стена упала. От соседнего взрыва, куда прилетел БПЛА, эта стена упала на людей», — пояснил очевидец.



Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Он уточнил, что жители одной из квартир пострадали минимально и смогли самостоятельно выбраться из разрушенной жилплощади. А во второй на мужа и жену по соседству упала разрушенная стена.

Иван с супругой спал, когда услышал гул, а затем хлопок от взрыва. Они выбежали на улицу и увидели, что один из многоквартирных домов города получил повреждения. Москалев и еще несколько человек поспешили прийти на помощь. Именно они разобрали завалы разрушенной стены, но предпринимать еще какие-либо действия не решились, а стали дожидаться спасателей.

«Он (один из пострадавших. — Прим. ред.) встал, начал ходить, но мы его все равно положили. <...> Слава богу, были живы! То есть в сознании. <...> Травмы, да. У жены вот здесь вот все в крови, верх головы весь в крови», — вспоминал Иван.

Атака украинских беспилотников на жилой дом произошла утром 24 октября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двенадцать человек пострадали в Белгородской области после атаки дронов ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.