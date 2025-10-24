«Он еще не знает»: Аида Гарифуллина подшутила над Алексеем Воробьевым
Аида Гарифуллина подшутила над Алексеем Воробьевым
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Супруги путешествуют по европейским столицам.
Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьев проводят отпуск в Европе и делятся с поклонниками романтичными кадрами из путешествия. Сейчас наслаждаются атмосферой Лондона. Оперная дива опубликовала кадры в социальных сетях из местного бара и подшутила над мужем.
На фотографии Воробьев предстал в сдержанном образе. Пока певица угощалась десертом и кофе, ее избранник ограничился чашкой чая, из-за чего и стал объектом легкой иронии со стороны супруги.
«Алеша улыбается. Он еще не знает, что тортик достанется только мне», — подписала фото Гарифуллина.
Позже пара отправилась на прогулку по городу. Они побывали в Королевском суде Лондона, осмотрели архитектуру комплекса зданий в неоготическом стиле, а также заглянули в музей Шерлока Холмса. Воробьева особенно впечатлила идея того, что у вымышленного персонажа есть собственный музей, а у его автора Артура Конана Дойла — нет.
Вечером супруги завершили день культурной программой — они посмотрели постановку «Гамильтон» в Victoria Palace.
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина поженились в апреле в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Пара долго держала отношения в секрете.
Для обоих артистов это первый брак. Однако у Аиды Гарифуллиной есть дочь по имени Оливия, родившаяся в 2016 году. Девочке сейчас девять лет, и она часто появляется вместе с мамой и отчимом.
