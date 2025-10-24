«Он еще не знает»: Аида Гарифуллина подшутила над Алексеем Воробьевым

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Супруги путешествуют по европейским столицам.

Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьев проводят отпуск в Европе и делятся с поклонниками романтичными кадрами из путешествия. Сейчас наслаждаются атмосферой Лондона. Оперная дива опубликовала кадры в социальных сетях из местного бара и подшутила над мужем.

На фотографии Воробьев предстал в сдержанном образе. Пока певица угощалась десертом и кофе, ее избранник ограничился чашкой чая, из-за чего и стал объектом легкой иронии со стороны супруги.

«Алеша улыбается. Он еще не знает, что тортик достанется только мне», — подписала фото Гарифуллина.

Фото: Instagram*/aidagarifullina

Позже пара отправилась на прогулку по городу. Они побывали в Королевском суде Лондона, осмотрели архитектуру комплекса зданий в неоготическом стиле, а также заглянули в музей Шерлока Холмса. Воробьева особенно впечатлила идея того, что у вымышленного персонажа есть собственный музей, а у его автора Артура Конана Дойла — нет.

Вечером супруги завершили день культурной программой — они посмотрели постановку «Гамильтон» в Victoria Palace.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина поженились в апреле в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Пара долго держала отношения в секрете.

Для обоих артистов это первый брак. Однако у Аиды Гарифуллиной есть дочь по имени Оливия, родившаяся в 2016 году. Девочке сейчас девять лет, и она часто появляется вместе с мамой и отчимом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ