В Японии разработали метод дыхания через задний проход

Совершить научный прорыв помогли наблюдения за животными.

Японские исследователи создали экспериментальную технологию, позволяющую доставлять кислород в организм через прямую кишку. Об этом сообщает New York Post. Метод уже прошел первые клинические испытания и признан безопасным для людей.

Разработка основана на наблюдениях за животными, которые способны поглощать кислород через кишечник — например, вьюны, черепахи и трепанги. Новый подход, называемый энтеральной вентиляцией, предполагает введение в кишечник жидкости, насыщенной кислородом. Она проходит через стенки кишечника и попадает в кровоток, минуя легкие.

В первом исследовании участвовали 27 добровольцев, которым вводили перфтордекалин — жидкость, способную переносить кислород. Участники удерживали ее в течение часа. Несмотря на легкий дискомфорт, серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

«Теперь, когда мы подтвердили безопасность процедуры, следующим шагом станет оценка ее эффективности для повышения уровня кислорода в крови», — отметил соавтор исследования доктор Таканори Такэбэ.

Теперь специалисты поставили себе задачу установить, какое количество жидкости необходимо и как долго ее нужно удерживать, чтобы повысить уровень кислорода в крови пациентов

Ученые считают, что технология может стать спасением для пациентов с тяжелыми заболеваниями легких, когда традиционные методы кислородной поддержки не помогают.

