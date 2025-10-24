В Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками

Фото: 5-tv.ru

В мексиканском штате Халиско обнаружено 48 мешков с человеческими останками. Захоронение нашли в подземной яме в районе Арройо-Хондо. Об этом сообщает Tribuna de México со ссылкой на власти региона.

По словам главы прокуратуры по делам пропавших без вести лиц, расследование продолжается, и не исключено, что число найденных фрагментов увеличится. Судебно-медицинская экспертиза еще не определила, сколько жертв могут соответствовать обнаруженным останкам. Следствие пытается установить личности погибших и обстоятельства их смерти

Работы ведутся совместно с Национальной поисковой комиссией при поддержке спецтехники из-за сложных условий местности. Поисковики дежурят на месте круглосуточно.

О яме сообщили участники группы «Воины-искателей Халиско», которые первыми наткнулись на следы возможного массового захоронения.

Халиско считается одним из лидеров среди регионов Мексики по числу пропавших без вести. По официальным данным, в штате числятся более 15,9 тысячи человек, местонахождение которых неизвестно. Эксперты связывают масштаб исчезновений с деятельностью организованных преступных группировок.

