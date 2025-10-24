В ГД внесут проект прогрессивной шкалы доплат к пенсиям для лиц старше 70 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Действующие нормы предполагают повышение выплат только с 80 лет для части пенсионеров, что создает, по мнению авторов инициативы, неравенство.

В Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы доплат к пенсиям для россиян старше 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Инициатором стал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что в Федеральный закон «О страховых пенсиях» предлагается внести изменения для каждой возрастной категории. Для лиц, достигших 70 лет или являющихся инвалидами I группы, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 100%. Достигшим 80 лет предлагается повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200%; а для достигших 90 лет — на 300%.

«Действующие нормы предусматривают повышенную выплату только с 80 лет — и то лишь для части пенсионеров. Это создает неравенство и оставляет без дополнительной поддержки сотни тысяч пожилых людей, которые особенно нуждаются в помощи» — отметила Лантратова.

В настоящее время базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8,9 тысячи рублей. Повышенную доплату должны получать все, кому положена социальная пенсия по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, подчеркнул Миронов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2026 году россияне могут рассчитывать на увеличение социальных выплат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.