Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 165 человек

Больше половины пострадавших — дети.

Количество отравившихся готовой едой в Улан-Удэ возросло до 165 человек. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия.

«По данным на 24 октября, зарегистрировано 165 случаев, из них 92 ребенка», — проинформировали в ведомстве.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 82 человека. После улучшения состояния здоровья выписали 32 человека.

О вспышке острой кишечной инфекции и сальмонеллеза в Бурятии стало известно 19 октября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Правоохранительными органами была задержана заведующая производством цеха готовой пищи компании «Восток». Продукцию этого предприятия, по предварительным данным, употребляли все пострадавшие.

Суд 22 октября приостановил работу данной компании на 90 суток. Проверка показала антисанитарное состояние производственных цехов и отсутствие централизованного горячего водоснабжения. А также компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции.

Медиками в Улан-Удэ после массового отравления было проведено обследования более 300 человек, которые могли контактировать с больными.

