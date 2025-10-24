Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Красногорске

Фото, видео: Telegram/ Воробьёв LIVE/vorobiev_live; 5-tv.ru

Среди пострадавших оказался ребенок, которому вместе со взрослыми оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек: четверо взрослых и один несовершеннолетний. Об этом утром 24 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, о чем сообщил Telegram-канал главы региона.

«В результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев.

Губернатор сообщил, что взрослые пострадавшие с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями были доставлены в Красногорскую городскую больницу № 1. Ребенка с вывихом колена и легкими повреждением голени госпитализировали в Центр имени Рошаля.

Глава региона заявил, что все пострадавшие и их семьи получат всю необходимую помощь. На месте инцидента продолжают работать специалисты экстренных служб, МЧС, правоохранительных органов и представители местной администрации.

