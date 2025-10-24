Ким Чен Ын назвал дружбу России и КНДР вечным достоянием народов

Фото: www.globallookpress.com/Ding Haitao

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лидер КНДР заявил, что союз двух стран прошел испытание временем и достиг своего апогея.

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что дружба между Пхеньяном и Москвой является общим ценным достоянием и обрела вечную жизнь благодаря годам тесного сотрудничества. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу, была проверена ее сила. В настоящее время она достигла апогея. Пхеньян всегда будет с Москвой», — сказал лидер КНДР во время церемонии возведения Мемориального музея боевых подвигов военнослужащих страны, принимавших участие в освобождении Курской области.

Ким Чен Ын подчеркнул, что силам, стремящимся к гегемонии, не удастся поколебать союз Северной Кореи и России. По его словам, двусторонние связи только укрепляются, включая сотрудничество в рамках специальных операций.

В среду, 22 октября, в Пхеньяне прошла акция «Огонь благодарных сердец», посвященная памяти корейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области. Ученики школы при посольстве России спустили на воду фонарики по реке Тэдонган в знак признательности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.