Юбилей у Эрмитажных котов. Животные защищают музей от грызунов 280 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Руссак; 5-tv.ru

Ценных сотрудников в штате музея — полсотни, и работы им хватает.

Сегодня праздник отмечают «квалифицированные специалисты по очистке музейных подвалов от крыс» — Эрмитажные коты. Службу создали 280 лет назад.

А сейчас ценных сотрудников в штате музея — полсотни. И работы им хватает, потому что крысы и мыши за три века не перевелись, а, значит, охранять гобелены, ковры и старинные экспонаты по-прежнему необходимо. О стражах Эрмитажа — корреспондент «Известий» Александра Котюх.

Найти кошек на картинах в Эрмитаже — задача сложная, ведь в традиции европейской живописи это животное носило негативную окраску, поэтому все чаще изображали собак, но сложно — не значит невозможно.

Почти три века назад Елизавета Петровна выписала из Казани первых котов Зимнего дворца для борьбы с грызунами. Почти триста лет назад первая кошачья лапа ступила на территорию Эрмитажа

«Знаменитый указ Елизаветы Петровны, дочери Петра. Он был направлен в Казань. Породы этой уже не существует, вывести ее обратно невозможно. Там был известен крысолов. Говорят, была крупная голова, плотная шея, переходящая в плечи, и он был отменный крысолов. И вот там она издала знаменитый указ, он называется «о высылке ко двору», — рассказала пресс-секретарь Эрмитажных котов Мария Халтунен.

Котов содержат на территории музейного комплекса и в наши дни. Это и дань елизаветинской традиции, и производственная необходимость. Потому что крысы и мыши за три века никуда не делись, а, значит, охранять старинные гобелены, ковры и старинную мебель от их зубов по-прежнему необходимо. Сейчас более 50 котов живут и «работают» в подвальных помещениях — как раз под теми роскошными залами, по которым гуляют посетители.

Это помещение с клетками волонтеры называют «Кошкин дом», потому что здесь осуществляется уход за хвостатыми. Это и детский сад, медицинский пункт, дом престарелых и выпускной класс. К каждому пушистому сотруднику находят подход и помогают адаптироваться, ведь не у всех была легкая жизнь.

«У Васи очень интересная судьба. Он еще не старый, ему где-то вот около семи лет. От него два раза отказывались хозяева, его выкидывали на улицу, в него стреляли, и вот один из сотрудников Эрмитажа принес его сюда. Вася в людях несколько разочаровался. Вася кот-душа вообще, добрейшей души», — рассказала волонтер Елена Федоренчик.

Но какой бы сытой и почетной ни была жизнь в эрмитажном подвале, все же здесь нет мягких подушек и уютных кресел. Каждый хвостатый хочет попасть домой к любящему и ответственному хозяину, уверены волонтеры. Они постоянно занимаются поиском добрых рук для усатых музейных охранников. Лисяо — выпускница Кошкиного дома, ее новая хозяйка Ирина не сразу поняла, что будущий член семьи трудится в Зимнем дворце. Говорит, когда ее приглашали на встречу с питомцем, она очень удивилась, узнав где именно ее ждут.

«Я все ответила, она написала, что можете приезжать, тогда познакомиться. Я говорю, адрес скиньте, куда мне приезжать. И она мне присылает точку, фотографию Эрмитажа. Я говорю: „А конкретный адрес?“. Она говорит: „В Эрмитаж приезжайте“. Интересно. Спрашиваю у дочки своей, говорю „А что это у нас в Эрмитаже?“ Она говорит: „Мам, ты что не знаешь, там же Эрмитажные кошки?“», — рассказала Ирина Фокина.

Пушистых выпускников Кошкиного дома отдают в семьи даже с приданным — вязаным пледом и обязательным наставлением отправлять фотоотчеты, чтобы пополнить галерею.

