«Ограбление века» в Лувре: спускавшихся на подъемнике воров сняли на видео

Фото, видео: Reuters/Benoit Tessier; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Директор музея признала наличие больших проблем с безопасностью.

Новые кадры «ограбления века» сейчас обходят весь мир. Преступники, обокравшие Лувр почти на 90 миллионов евро после того, как провернули дело, не спеша спускаются на подъемнике. А внизу их ждут сообщники, вместе с которыми на скутерах, они и скрылись, бросив и угнанный грузовик, и лестницу.

Но самое удивительное — что это съемка не с камер видеонаблюдения. Поймал момент случайный прохожий на телефон. Ведь, как выяснилось, в главной сокровищнице Франции, как и в целом с системой безопасности дела обстоят плохо, что уже признала и директор самого Лувра.

«Если говорить о слабых местах, то они в том, что мы не смогли заблаговременно обнаружить появление воров. У нас устаревшая инфраструктура, которая не позволяет, если можно так выразиться, внедрять современное и новейшее оборудование видеонаблюдения, которое просто не справляется с этой задачей. Кроме того, у нас есть серьезные проблемы с размещением постов охраны в музее», — завила директор музея Лоранс де Кар.

Во французской полиции заявили, что на месте ограбления уже взято более 150 образцов ДНК и отпечатков пальцев. Однако зацепок, которые позволили бы выйти на след преступников по-прежнему нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.