Россия и Украина провели обмен телами погибших в формате «1000 на 31»
Обмен прошел в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в июне.
Тем временем Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих.
Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, российская сторона передала тысячу тел, украинская — 31.
Новый раунд обмена состоялся в рамках стамбульских договоренностей, достигнутых в начале июня этого года.
