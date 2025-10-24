«Я еду на такси»: почему актриса Лиза Моряк не спускается в метро

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица Маша Распутина призвала всех смеяться в люксовых авто, а от подземки предостерегла. Неужели коллеги последовали ее примеру?

Актриса Елизавета Моряк предпочитает автомобиль метрополитену. Но не потому, что считает общественный транспорт недостойным ее звездного статуса — просто так удобнее передвигаться по городу, особенно с детьми. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Мажор в Дубае».

Недавно в соцсетях появилось видео, в котором певица Маша Распутина рассуждает, что лучше — смеяться в метро или плакать в элитном автомобиле. Как отметила артистка, в подземку лучше вообще не ходить, а в красивой машине плакать не стоит, надо «ржать, как лошадь». Соотечественники юмор не оценили и сочли его пренебрежительным по отношению к «простым смертным». Лиза Моряк этой ошибки не повторила.

«Когда я собираюсь на премьеру, безусловно, я еду на такси… Я позитивно отношусь к метро, потому что это вид передвижения, которым пользуются граждане нашей страны. Я также пользовалась метро, когда училась в Щепкинском институте. Сейчас, когда у меня появился достаток, безусловно, я выберу автомобиль. Плюс у меня маленькие дети, с маленькими детьми и с коляской, конечно, очень сложно спуститься», — отметила актриса.

Кроме того, она призналась, что вместе с мужем-режиссером Сариком Андреасяном приняла решение продать весь семейный автопарк. Теперь они ходят пешком по центру Москвы или катаются на самокатах — поддерживают экологичный взгляд на жизнь. Все лето супруги наслаждались красотами столицы, которую считают лучшим городом на Земле.

«В центре Москвы не нужны автомобили. Ты можешь всегда спокойно дойти. Мы никуда не ездим за город, у нас ничего за городом нет. И даже на работу нас тоже возят. Поэтому машины у нас просто, к сожалению, стояли, и мы подумали, что пока на время мы откажемся от автомобилей», — сказала Моряк.

Что же касается Маши Распутиной, ни в метро, ни за рулем плакать она действительно не собирается. В роскошной жизни звезды произошли позитивные перемены. Ранее 5-tv.ru выяснял, за кого артистка тайно вышла замуж.

