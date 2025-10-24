Китай заявил о недопустимости вмешательства в отношения с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Пекине подчеркнули, что сотрудничество с Москвой не направлено против других стран.

Третьим странам не следует вмешиваться в двустороннее взаимодействие между Россией и Китаем. Об этом 23 октября заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обычное двустороннее сотрудничество, в него не должны вмешиваться третьи страны», — подчеркнул дипломат, комментируя отношения между Москвой и Пекином.

Он также добавил, что партнерство России и Китая не имеет антагонистического характера и не направлено против других государств. По словам представителя посольства, оно строится на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды.

Ранее, 16 октября, Лю Пэнъюй напомнил, что Китай отвергает любые односторонние санкции и формы давления со стороны США, связанные с российско-китайским сотрудничеством.

Представитель дипмиссии отметил, что взаимодействие между странами является разумным, легитимным и должно охраняться международным сообществом как пример равноправного партнерства.

