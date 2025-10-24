«Мужчинам сильно худые не нравятся»: Лиза Моряк об идеальной женской фигуре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Артистка родила второго ребенка пять месяцев назад и все еще восстанавливает форму.

Актриса театра и кино Елизавета Моряк порассуждала о женской красоте на премьерном показе фильма «Мажор в Дубае». На вопрос журналиста о своем наряде звезда отметила, что пока еще не восстановилась после родов до своей идеальной формы. Впрочем, с момента рождения второго ребенка артистки и ее мужа, режиссера Сарика Андреасяна, прошло всего пять месяцев. Поэтому пока она старается выбирать туалеты, которые подчеркивают ее «лучшие стороны» и «подбирают ненужные».

«Когда я очень сильно похудела к „Онегину“, прошел год, тогда я была очень худенькая. То есть мне еще, в принципе, можно полгода худеть, чтобы быть тростинкой… Внутренне есть какая-то цифра, к которой хочется опуститься и прийти в послеродовой вес», — сказала актриса.

Хоть до своей оптимальной цифры на весах (60 килограммов) Лиза Моряк пока не добралась, она не стремится быть экстремально худой. По мнению артистки, сильный пол предпочитает другую красоту. Она отметила, что именно сейчас получает самые восторженные и искренние комплименты от мужчин, когда весит 66 килограммов. А вовсе не тогда, когда выглядит той самой тростинкой.

«Я считаю, что мужчинам сильно худые не нравятся. Им нравятся девушки сочные… Для моей конституции потерять шесть килограммов — это уже очень много… То есть я выгляжу очень худой и как бы, ну, такого флера сочной женщины у меня уже нет», — заключила Моряк.

Лиза Моряк — почти неизменная главная героиня фильмов своего мужа. Андреасян в одном из интервью заявлял, что считает избранницу гениальной актрисой, которой и внешне подходит любой образ. Ранее, писал 5-tv.ru, артистка рассказала, каково работать на одной съемочной площадке с супругом-режиссером.

