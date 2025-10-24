Трамп призвал подождать полгода для оценки эффекта санкций против России

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Американский президент заявил, что сообщит о результатах.

Президент США Дональд Трамп призвал подождать около шести месяцев, чтобы увидеть последствия санкций, введенных против России. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов о том, насколько ощутимым окажется влияние ограничительных мер.

«Сообщу вам об этом через примерно шесть месяцев. Посмотрим, что будет», — сказал Трамп в Белом доме, подчеркнув, что пока делать выводы рано.

Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который ранее утверждал, что американские санкции слабо влияют на экономику РФ. По словам Трампа, он рад, что российский лидер придерживается такого мнения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Вашингтон рассчитывает на серьезный ущерб для российской экономики в результате ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал действия США попыткой давления на Москву и подчеркнул, что подобные шаги не способствуют укреплению двусторонних отношений.

