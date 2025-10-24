Домогательства и разврат в группе «Ранетки»: правдива ли книга Жени Огурцовой

Фото: Шевелева Анна/ТАСС

Экс-солистка коллектива утверждает, что ее принуждали к сексу в 16 лет. Почему бывшая коллега ей не верит и защищает своего скандального продюсера?

Бывшая участница группы «Ранетки» Анна Руднева усомнилась, мягко говоря, в негативном опыте своей коллеги Евгении Огурцовой, заявившей о домогательствах, которым подвергалась в 16 лет. Огурцова в интервью журналистке Алене Жигаловой утверждала, что ее принуждали к сексу, пытались изолировать от семьи, а коллектив она называла сектой. И во всех своих детских травмах винила продюсера Сергея Мильниченко. Руднева в беседе с той же Жигаловой мужчину попыталась защитить.

Как отметила журналистка, со стороны возникает ощущение, что Сергей Мильниченко собрал группу, потому что ему просто нравились юные девушки. С одной из них, Валерией Козловой, когда ей было 17 лет (Анна Руднева настаивает, что 18), продюсер встречался, на тот момент ему было под 40. В 2008 году он предложил возлюбленной покинуть группу, потому что с ней было «трудно работать», остальные участницы его поддержали. Уже в 2009-м Мильниченко женился на другой солистке Наталье Щелковой, они воспитывают двоих детей. Выходит, Папа Ранетка, так его называли в группе, заводил отношения с девочками — своими «дочками»?

«Со стороны, когда вот сейчас ты об этом говоришь, я понимаю, что это выглядит как будто бы какой-то кошмар. Когда были вот эти все отношения, мы были уже постарше. У нас тоже у всех были свои отношения… Я понимаю, что, наверно, для рейтингов это классно, когда можно сделать человека каким-то Карабасом-Барабасом, но я его никогда таким не видела», — заявила Руднева.

Евгения Огурцова в своей книге собрала много неприятных инцидентов и передряг. Жигаловой она рассказывала, что в 16 лет «взрослые» заманили ее в гостиничный номер, подарили фаллоимитатор и предложили групповой секс, затем приступили на ее глазах. Женя тогда якобы схватила ключи и сбежала. Экс-коллега ей не верит. Точнее, предполагает, что Огурцова сама навлекла на себя беду.

«Когда с Женей вот эта история случилась, об этом знает только Женя. Никого рядом с ней не было. А зная Женин нрав… У нас были большие концерты, семь-восемь тысяч, на улице, и были сноубордисты. И Женя, например, могла сиськи всем показать. Вопрос: почему со мной не случалось таких историй, а с Женей случались?» — улыбнулась певица.

Кто врет о насилии в «Ранетках» — Руднева или Огурцова?

По словам Рудневой, Евгения Огурцова и Елена Третьякова не раз сбегали на всю ночь из отеля во время гастролей. Возможно, они и попадали в неприятные ситуации, но теперь несправедливо винить в этом продюсера. Написав книгу, Женя Ранетка не спросила других участниц «Ранеток», можно ли упоминать их имена. Поэтому получилась даже не книга, а «PDF-файл, который рассылался за определенную сумму». Одно крупное издательство, отметила Руднева, предлагает ей создать настоящую книгу, и если она согласится, то расскажет правду, а не будет поливать грязью коллег.

«Я и тогда этого ужаса не то чтобы не видела, со мной этого не происходило. И для меня Сережа был хороший классный дядька, который реально помогал. У меня мама его обожает просто. Если Женя рассказывает, что ее родители просто в ужасе от Мильниченко, у меня мама каждый раз говорит: „Сереже передай привет“. Потому что у нас вообще какая-то другая история», — заключила артистка.

Получается, исходя из слов Рудневой, что 16-летняя Женя Огурцова сама виновата в случившемся с ней насилии? Виновата жертва насилия? Или она его придумала, а слезы из ее глаз на интервью текут лживые? Следует ли из признаний Рудневой, что продюсер не защищал своих несовершеннолетних вокалисток от опасного взрослого мира шоу-бизнеса? Или они действительно тайно сбегали от него по ночам и пускались во все тяжкие? И почему они сегодня винят именно Мильниченко в том, что сломало их в детстве? И хотят защитить уже своих дочерей от эксплуатации… Столько вопросов, ответы на которые — только на совести каждого, кто имел отношение к группе «Ранетки».

Стоит отметить, после распада коллектива в 2013 году никто из солисток не общается с другими, все также обижены на Мильниченко. И только Анна Руднева сохранила право исполнять репертуар «Ранеток» на своих концертах.

Ранее, писал 5-tv.ru, Руднева объяснила, почему не вышло возродить коллектив. А попытки предпринимались!

