Главе АСВ Андрею Мельникову предъявлены обвинения по делу о хищении средств

По схожим эпизодам проходят его заместители.

Руководителю агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявлено обвинение в хищении около четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Никита Филиппов в беседе с 5-tv.ru.

По данным следствия, средства были получены при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.

«Андрею Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, речь идет о хищении порядка четырех миллиардов рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка „Аквамир“», — уточнил источник.

В настоящее время чиновник находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено экс-замгендиректора АСВ Александру Попелюху, которого заключили под стражу 9 октября 2024 года. А в апреле этого года была задержана второй заместитель Мельникова — Ольга Долголева, курировавшая в агентстве юридические вопросы. Ей предъявлено обвинение в причастности к преступлению.

Аквапарк «Аквамир» находился в распоряжении агентства в рамках конкурсного производства после банкротства. По версии следствия, доходы от эксплуатации, предназначенные для погашения долгов, были присвоены.

