На такое способны только боги: Губерниев прокомментировал победу Мельниковой на ЧМ

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал победу российской спортсменки Ангелины Мельниковой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия) одним из главных достижений российского спорта за последнее десятилетие. Об этом он заявил, беседуя с изданием «Спорт-Экспресс».

По словам Губерниева, завоевать золото на соревнованиях такого уровня под силу лишь немногим спортсменам, и успех Мельниковой стал важным событием для всей страны.

«На абсолютное первенство мира способны только лучшие из лучших, боги среди богов. Я восхищаюсь Ангелиной. Это огромная победа российского спорта, может быть, одна из главных за последнее десятилетие», — заявил Губерниев.

Он также добавил, что Мельникова по праву вошла в число выдающихся гимнасток современности.

Мельникова набрала 55,066 балла по сумме четырех упражнений, второе место заняла американка Лиэнн Вон, набрав 54,966 балла. Для нашей гимнастки это первая медаль на чемпионате мира с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что министр спорта России Дегтярев поздравил гимнастку Мельникову с триумфом на чемпионате мира.

