Дегтярев поздравил гимнастку Мельникову с триумфом на чемпионате мира

Министр спорта назвал выступление российской спортсменки интригующим.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев поздравил гимнастку Ангелину Мельникову с золотом в личном многоборье на чемпионате мира, прошедшем в Джакарте. Слова министра приводит газета «Спорт-Экспресс».

«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране», — цитирует газета слова министра спорта.

Дегтярев назвал выступление российской спортсменки интригующим. Кроме того, он отметил, что Мельникова показала чемпионский характер: несмотря на свои ошибки, которые гимнастка допустила во время упражнений на бревне, она смогла собраться, прекрасно выступив в вольных упражнениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянка Мельникова стала двукратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Она заняла первое место на чемпионате мира в Джакарте.

