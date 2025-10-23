«Ужас Амитивилля»: реальная история Рональда Дефео, жестоко убившего всю свою семью

Заболевание десен может быть связано с повышенным риском инсульта и повреждения

Одно из самых страшных преступлений XX века превратилось в источник мифов и легенд, которые впоследствии дали начало культовой хоррор-франшизе.

В ноябре 1974 года 23-летний Рональд Дефео-младший зашел в бар в Амитивилле и заявил, что его родители застрелены. Когда несколько мужчин вместе с ним прибыли в трехэтажный дом на Оушен-авеню, они обнаружили шесть тел — отца, мать и четверых детей. Об этом сообщает Biography.com.

«Как только я начал, я не мог остановиться»

Изначально Дефео утверждал, что его семья стала жертвой мафии. Вскоре молодой человек признался, что убил их сам.

«Как только я начал, я просто не мог остановиться», — сказал он полиции.

Следствие установило, что в ночь убийства он подсыпал снотворное в ужин родным, а затем застрелил всех из винтовки Marlin 35-го калибра, пока они спали.

Из «нормальной семьи» — в символ ужаса

По данным The New York Times, Рональд родился в 1951 году и был старшим сыном в итальянской католической семье. Соседи считали Дефео «обычной, хорошей семьей».

При этом близкие описывали юношу как замкнутого и агрессивного человека, зависимого от героина и ЛСД. У него были тяжелые отношения с отцом, однажды он даже направил на него дробовик. За месяц до трагедии Рональд инсценировал ограбление, похитив из семейного автосалона 20 тысяч долларов.

Суд, приговор и миф о «голосах»

На суде осенью 1975 года адвокат настаивал на невменяемости Дефео, заявив, что его клиент «слышал голоса, которые велели убивать». Однако присяжные признали Рональда виновным по шести пунктам обвинения и приговорили к шести срокам по 25 лет.

Позднее Дефео пытался добиться пересмотра дела, утверждая, что его сестра Доун застрелила остальных, а он убил только ее. Доказательств этому не нашли.

Рождение легенды и «проклятый дом»

Через год после приговора в дом Дефео переехала новая семья — Джордж и Кэти Лутц. Через 28 дней они сбежали, утверждая, что стали свидетелями паранормальных явлений. В их рассказах фигурировали «зеленая слизь из стен», «свиноподобное существо с красными глазами» и «двери, сорванные с петель».

Рассказ супружеской пары лег в основу книги Джея Энсона «Ужас Амитивилля» (1977) и одноименного фильма, породившего десятки сиквелов.

Правда и вымысел

Несмотря на мистическую славу дома, ни одно из заявлений о привидениях не было подтверждено. Даже адвокат Дефео позже заявил, что история Лутц могла быть «постановкой ради денег». После вынесения приговора убийца провел десятилетия в тюрьме и умер в 2021 году в возрасте 69 лет. Причина смерти не раскрывалась.

Дом, ставший символом зла

Здание на Оушен-авеню, некогда — дом семьи Дефео, по-прежнему существует. В последний раз его продали в 2017 году за 605 тысяч долларов. Сегодня этот дом закрыт для публики, но продолжает притягивать охотников за мистикой и туристов, ищущих следы настоящего ужаса Амитивилля.

