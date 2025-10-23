Путин: РГО сыграло ведущую роль в освоении и изучении Арктики

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Президент РФ поздравил Русское географическое общество с юбилеем.

Русское географическое общество (РГО) сыграло ведущую роль в освоении и изучение Арктики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде организации в Кремле.

По словам Путина, РГО играет ключевую роль в исследовании отдаленных территорий. Поэтому необходимо оказывать поддержку обществу в реализации проектов.

«РГО во все времена активно работало в высоких широтах, сыграло ведущую роль в освоении и изучении Арктики. Сейчас проводят здесь экологические вахты, исследуют историю региона, прокладывая туристический маршруты», — отметил президент РФ

Также российский лидер обратился к главам северных регионов, добавив, что они должны привлекать организацию для развития региональной инфраструктуры.

«Обращаю внимание правительства, глав наших северных регионов: РГО имеет огромный опыт работы в сложных полярных работах. И безусловно, его нужно использовать в программах развития — от экономики и инфраструктуры до экологии и туризма и социальной сферы. И помогать воплощать в жизнь перспективные проекты», — уточнил Путин.

Также президент поздравил членов РГО с юбилеем — 180-летием со дня открытия организации и отметил вклад каждого сотрудника в развитие географии в современной России.

«180 лет со дня учреждения географического общества. Хочется поздравить вас и всех ваших коллег с юбилеем. Заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников. Вы первыми в современной России начали массово привлекать волонтеров к реализации крупных проектов», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии.

