Путин подчеркнул вклад ученых-географов в победу в Великой Отечественной войне

И сегодня они продолжают работать в экстремальных условиях.

Советские ученые-географы и топографы внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Путин на съезде Русского географического общества (РГО) в Кремле.

«Мы знаем, какой большой вклад в победу, в разгром нацизма внесли ученые-географы, топографы, метеорологи... огромные операции Второй мировой войны, да, наверное, ни одна из них, не могли обойтись без помощи этих специалистов», — отметил глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что и в настоящее время ученые в этой сфере продолжают вносить вклад в развитие страны, осуществляя свою непростую деятельность в экстремальных условиях.

«Как много инициатив сегодня реализуют поисковые команды РГО. Они работают на самых труднодоступных территориях, в акваториях наших морей от Балтики до Тихого океана. Результаты этой работы впечатляют, служат сбережению исторической памяти и правды», — заключил президент РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов.

