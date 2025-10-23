«Скоро мы выпустим свое»: Михайлов анонсировал ростовые куклы со своим лицом
Певец Михайлов анонсировал выпуск ростовых кукол со своим лицом
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Певец не против фанатской атрибутики с собственным изображением.
Народный артист РФ Стас Михайлов собирается выпускать коллекцию продукции со своим лицом. Об этом певец заявил 5-tv.ru на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
Артист ответил на вопрос корреспондента о тенденции к созданию ростовых кукол звезд, из-за которой многие знаменитости подают в суд. Михайлов же заявил, что не против подобного «мерча».
«Да со мной уже лет пять назад делали какие-то куклы смешные, постельное белье, подушки делали. Пускай делают», — сказал музыкант.
Михайлов не только заявил, что не против такой фан-атрибутики, но и пообещал, что скоро выпустит свою линейку. Он решил выдержать интригу и отказался говорить, что именно будет продавать под своим личным брендом.
Ранее Стас Михайлов выразил уверенность, что его коллеги по творческому цеху, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова и народная артистка РФ Надежда Кадышева, заслуженно пользуются успехом у зумеров
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.