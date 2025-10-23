Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12 человек

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Продолжаются поиски десяти сотрудников предприятия.

Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Уточняется, что продолжаются поиски еще десяти сотрудников предприятия. На месте ЧП работают специалисты.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел днем ранее, после чего начался пожар, который привел к еще одному взрыву.

По данным источника 5-tv.ru, причиной инцидента могли стать нарушения правил техники безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По распоряжению главы региона создан оперативный штаб, координирующий работу спасателей и медицинских бригад. Специалисты устанавливают причины произошедшего и оценивают масштаб повреждений.

24 октября был объявлен днем траура в Челябинской области.

