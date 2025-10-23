Фото, видео: 5-tv.ru

Демография и семья — это не столько стратегические задачи, это традиционные ценности, заявил президент.

Как раз о главном, о российских семьях, сегодня говорили в Кремле. Там проходило заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Как будут поддерживать молодых россиян, расскажет корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

С первых минут первого в истории заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики Владимир Путин задает тон: демография и семья — это не только и не столько стратегические задачи, это те самые традиционные ценности.

«Наш выбор однозначен — это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков объединяли и укрепляли нашу страну. Глубоко убежден, ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиции большой многодетной семьи, развития программ возвращения на Родину наших соотечественников, русских и русскоговорящих людей, составляющих государствообразующую основу нашего общества», — заявил российский лидер.

Снижение рождаемости — это общемировая проблема. Россия здесь не исключение. Исключение в другом — подход к решению.

«Сейчас молодые люди, и не только в России, зачастую откладывают рождение ребенка. Полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. А потом… Потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача — сделать так, чтобы молодые люди понимали: им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры своей. И это может быть непросто. Но тем не менее возможно и нужно», — отметил глава государства.

Понятно, что без финансовой помощи со стороны государства молодым семьям будет трудно. Поэтому в России действует целый ряд программ поддержки: начиная от льготной ипотеки, заканчивая материнским капиталом. С сентября поддержку получают и студентки. Выплата около 90 тысяч рублей за рождение ребенка. И не только.

В этом совете, который был создан в прошлом декабре, эксперты, главы ведомств, общественники. Главная задача — скоординировать работу органов власти всех уровней по вопросам, связанным с реализацией государственной демографической и семейной политики.

Меньше года существует этот совет при президенте, и сегодня, по сути, предварительные итоги. Президент не раз подчеркивал, что демография — одна из главных задач для нашей страны.

Сегодня в России почти три миллиона многодетных семей. Всех этих матерей-героинь предложили приравнять к героям труда.

«Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей. Сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого. Причем существенно. Такой же подход мы считали на правильном применении при выплатах региональным от капитала. И в целом должна быть идеология, на мой взгляд, все дополнительные меры поддержки, федеральные, региональные, должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого и последующих детей», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Отношение к маме, к матери, оно у нас имеет какое-то особое, сакральное значение. И даже в наших основных традиционных религиях образ матери на иконах центральным является, центральным… Обратите внимание на наши основные ценности религиозного характера. Вот как это выглядит. Мадонна с ребенком. Мадонна впереди. Понимаете? На иконах, понимаете, первое. А второе даже в патриотическом воспитании. У нас из поколения в поколение передается одно словосочетание, которое для нас является естественным — «Родина — мать», — указал российский лидер.

Владимир Путин еще раз отметил: одна из главных целей государства сегодня — сделать большую семью общественной нормой. Собственно, отсюда и новые предложения дополнительных выплат и льгот.

