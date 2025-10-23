Правительство РФ выделит свыше 700 млн рублей на здравоохранение Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Миридонов

Правительство РФ выделит свыше 700 миллионов рублей системе здравоохранения Курской области. Об этом заявил председателем правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания.

«Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для повышения эффективности отечественного здравоохранения нужны хорошо оснащенные медицинские учреждения. Правительство системно решает эти задачи. Для чего реализуется профильный федеральный проект, в рамках которого создается и развивается необходимая инфраструктура», — отметил он.

Выделенные денежные средства пойдут на покупку такого медоборудования, как аппараты УЗИ, КТ, устройства для сердечно-легочной реанимации, а также проведения микрохирургических операций на глазах.

«Всего порядка 500 различный изделий, которые поступят в региональные медицинские учреждения», — добавил Мишустин.

По его словам, такой подход позволит расширить возможность оказания медпомощи, повысить ее доступность и качество, чтобы жители приграничных городов и населенных пунктов смогли своевременно проходить необходимые обследования и получать квалифицированное лечение.

