Путин согласился с необходимостью развития системы яслей в России

Это позволит женщине быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью развития системы яслей в стране. Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совета Федерации. — Прим. ред.) сказала про ясли. Полностью согласен, это точно совершенно», — сказал Путин.

По словам главы государства, чтобы женщина имела возможность вернуться в профессию как можно быстрее, важно обратить внимание на развитие системы яслей.

«(Это важно. — Прим. ред.), чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию, а в современном мире это многого стоит, и ситуация быстро меняется, темпы изменения очень большие, особенно в производственной сфере», — отметил Путин.

