Путин отметил важность поддержки студенческих семей

Учащиеся в вузах не должны вставать перед выбором — учеба, будущая карьера или дети.

Поддержку студенческим семьям необходимо активно оказывать в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Российский лидер рассказал о важности дальнейшего совершенствования мер поддержки молодых пар. Он отметил, что стоит проговаривать об имеющихся в стране благах, которые помогают растить детей.

«Сейчас молодые люди и не только в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагают, что пока стоит сосредоточиться на других целях. Потом оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено», — подчеркнул он.

При этом Путин добавил, что студенты не должны вставать перед выбором — семья или карьера.

«Наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали, что им не нужно выбирать что-то одно, что они могу совмещать свои родительские обязанности с учебой и стартом карьеры», — пояснил президент РФ.

Путин отметил, что в рамках поддержки в России был увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения, в некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами, в вузах открываются комнаты матери и ребенка и комнаты временного пребывания детей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал рождение детей важнейшим направлением нацпроектов.

