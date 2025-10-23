Фото: 5-tv.ru

Президент России подчеркивает важность создания условий, при которых появление ребенка будет поднимать статус семьи.

Важно создавать условия, при которых рождение ребенка будет поднимать статус семьи, а не ухудшать ее положение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике.

Путин акцентировал внимание на необходимости комплексной поддержки семей с детьми.

«Сразу хочу подчеркнуть, что поддержка семьи и создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей — важнейшее, так называемое, сквозное направление всех наших национальных проектов», — заявил президент.

Путин отметил, что консолидация усилий бизнеса, государства и гражданского общества, а также служителей традиционных религий, играет ключевую роль в этом процессе. Президент также добавил, что работа со средствами массовой информации, их поддержка, также необходима для формирования позитивного имиджа семьи и рождения детей.

