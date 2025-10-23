В сосисках и пельменях начали обнаруживать человеческие зубы

Фото: 5-tv.ru

Жители Китая пожаловались на шокирующие находки в полуфабрикатах.

В Китае зафиксированы случаи, когда покупатели находили человеческие зубы в готовых продуктах питания. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, первые жалобы поступили 13 и 14 октября. В провинции Цзилинь женщина обнаружила в купленных сосисках целый ряд из трех зубов. Еще один инцидент произошел в городе Дунгуань: пожилой посетитель сети ресторанов Sanjin Soup Dumplings наткнулся на два чужих зуба в порции димсамов. А в Шанхае в магазине Sam’s Club покупательница нашла искусственный зуб с металлическим штифтом в ореховом пироге с финиками.

Представители Sam’s Club заявили, что подобная ситуация не могла произойти на их производстве, и предложили пострадавшей компенсацию в размере тысячи юаней (около 11 тысяч рублей). Женщина, однако, отказалась, посчитав реакцию магазина недостаточно серьезной.

Необычные случаи вызвали широкий резонанс в китайских соцсетях. Одни пользователи предположили, что рабочие могли потерять зубные протезы во время работы на производстве, другие выдвинули более тревожные версии о возможных нарушениях санитарных норм.

Инциденты уже стали предметом внимания местных властей и контролирующих органов. Эксперты отмечают, что подобные скандалы могут серьезно ударить по репутации китайских производителей пищевой продукции.

