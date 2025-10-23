Житель Липецка подал в суд на магазин из-за 15 рублей, проиграл и остался должен 40 тысяч

В Липецке мужчина подал в суд из-за 15 рублей и заплатит 40 тысяч

Покупатель надеялся на компенсацию, однако его жалоба была признана необоснованной.

Житель Липецка подал в суд на магазин, где, по его словам, нарушили условия акции и завысили цену на товар. Покупатель хотел приобрести напиток по скидке, но на кассе ему сообщили, что цена выше заявленной. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По данным издания, сотрудники магазина объяснили мужчине, что акция распространяется только при использовании дисконтной карты. Ему предложили провести покупку по карте другого клиента и даже готовы были бесплатно отдать напиток, чтобы урегулировать ситуацию. Однако липчанин воспринял это как оскорбление, приобрел товар по полной цене, сфотографировал ценник и направил иск в суд.

Судебная инстанция сочла, что покупатель злоупотребил своими правами как потребитель, что законом запрещено. Также было отмечено, что магазин предпринял все возможные меры для разрешения конфликта без суда.

В результате иск жителя Липецка отклонили, а самого заявителя обязали выплатить 40 тысяч рублей судебных расходов. Решение вступило в законную силу.

