Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее звезда рассказывала о своих аутоиммунных проблемах.

Звезда телешоу Ким Кардашьян рассказала, что врачи обнаружили у нее аневризму головного мозга. По словам самой теледивы, заболевание могло развиться из-за сильного стресса, который она переживала во время брака и развода с рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщает Mirror.

В новом эпизоде седьмого сезона «Семейства Кардашьян» Ким прошла МРТ. Позже, разговаривая с сестрой Кортни, она призналась, что до сих пор не может поверить в диагноз.

«Почему, черт возьми, это происходит?» — сказала она со слезами на глазах.

Кардашьян отметила, что последние годы стали для нее эмоциональным испытанием и призналась, что пережитый стресс серьезно сказался на здоровье. Ранее звезда рассказывала о своих аутоиммунных проблемах — псориазе и псориатическом артрите, которые, по ее словам, также обострялись на фоне нервного напряжения.

Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись в ноябре 2022 года после восьмилетнего брака. В 2025 году Ким раскрыла причины развода в подкасте Call Her Daddy, назвав отношения «токсичными». По ее словам, брак сопровождался эмоциональной и финансовой нестабильностью, а также непредсказуемым поведением Канье — он мог публично раскрывать личные детали их жизни и даже раздавать их дорогие автомобили друзьям без ее согласия.

Кардашьян призналась, что не чувствовала безопасности и стабильности рядом с мужем, но долго терпела ради детей и карьеры. Сейчас она уверена, что приняла правильное решение.

В эпизоде реалити-шоу Ким также рассказала о психологических последствиях брака, сравнив свои переживания со «стокгольмским синдромом». Она подчеркнула, что, несмотря на развод, по-прежнему связана с Уэстом из-за четверых общих детей — Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

Аневризма головного мозга является патологическим выпячиванием стенки артерии, которое обычно развивается без симптомов и обнаруживается случайно при обследованиях. Это расширение может оставаться незаметным до момента разрыва, после которого возникает острое внутримозговое кровотечение. Разрыв аневризмы вызывает сильную головную боль, тошноту, потерю сознания, судороги и другие тяжелые симптомы, что представляет опасность для жизни и может привести к смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.