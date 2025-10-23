Мессенджер МАХ открыл «Платформу для партнеров»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В приложении можно внедрять дополнения — от продажи товаров до бронирования путешествий.

Мессенджер MAX открыл «Платформу для партнеров», позволяющую бизнесу интегрировать в приложение свои сервисы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы MAX.

Как отметили в источнике, внедрять можно все возможные дополнения — от продажи товаров и приема платежей до бронирования путешествий и поддержки клиентов.

Условия подключения

К платформе есть возможно присоединится зарегистрированным в России компаниях, разместившим приложение в RuStore. Для использования возможностей нужно перейти в раздел «Инструменты» в RuStore.

Работа на платформе начинается с прохождения верификации на Госуслугах или на сайте одного из аккредитованных банков. Данный шаг необходим для подтверждения связи владельца бота с юридическим лицом.

Компании, которые присоединятся к «Платформе для партнеров» смогут автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота, запустить веб-сайт с помощью мини-приложения, а также создать канал для публикации контента, связанного с компанией. Уточнялось, что продажи можно проводить прямо в мессенджере, без перехода на внешние ресурсы.

Участие в поэтапном формате

Открытие платформы для бизнеса проходит в поэтапном режиме. В первом этапе поучаствовали более 500 партнеров, среди которых Ozon, Вкусвилл, ВТБ, Альфа-Банк, Т2, Ингосстрах и другие.

Второй этап открыл возможность подключения к платформе паблишеров RuStore — налоговых резидентов России —более 15 тысяч разработчиков с общей аудиторией в десятки миллионов пользователей.

Следом «Платформа для партнеров» станет доступна для всех российских предпринимателей, включая самозанятых. Партнеры получат расширенную статистику поведения клиентов своих сервисов в МАХ.

Ранее, писал 5-tv.ru, мессенджер MAX расширил функции групповых звонков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.