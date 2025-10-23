Пассажирский самолет Ил-114-300 завершает летные испытания

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко

Борт состоит полностью из российских комплектующих.

Полностью российский Ил-114-300 завершает летные испытания. Пассажирский турбовинтовой самолет совершил успешный полет из Горно-Алтайска на Байконур и обратно.

«Полет прошел успешно. Все намеченные испытания, которые в этом полете были запланированы --выполнены. С хорошей оценкой. Замечаний к работе систем в самолете не было», — отмечает Сергей Петренко, летчик-испытатель.

Такие машины будут использовать для региональных авиалиний, в том числе и в труднодоступных районах. А также в условиях низких температур. Благодаря техническим особенностям он подойдет в том числе и коротким взлетно-посадочными полосАм с грунтовым покрытием.

Уже в следующем году новый Ил должен заменить на внутренних рейсах устаревшие Ан-24 и иностранные самолеты такого же класса.