Родители сделали татуировку годовалому сыну ради денег от Mellstroy

На кону была — новая квартира.

Российские надзорные органы обратили внимание на очень странный и даже опасный челлендж в интернете. С подачи скандально известного блогера, бежавшего из нашей страны, многие готовы совершать самые неадекватные поступки ради денег. Даже делать татуировки своим маленьким детям. О том, как далеко зашла эта лихорадка, расскажет корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Этот тот случай, когда здравый смысл даже не пытался победить. Сознание молодых родителей явно занято чем-то другим. В руках — тату-машинка. В головах — не больше, чем творческий вакуум. На кону — новая квартира. Малыш заливается слезами, пока мастера выполняют задание скандального блогера Андрея Бурима, больше известного под псевдонимом «Меллстрой».

Всего за считанные дни Интернет заполонили десятки абсурдных роликов. И пока одни бреют то, чем другие обычно думают, пытаются взлететь… и в буквальном смысле гореть своими идеями, другие идут на совсем уж крайние меры.

Описать происходящее сложно. Новая авантюра от Андрея Бурима. «Меллстрой» сделал себе имя на провокационных трансляциях — «треш-стримах». В эфире участники пьют, дерутся. Бывает, что удары приходятся не только по лицу.

Казалось, все могло закончится в 2020 году, когда эпатажный стример избил эскортницу во время прямого эфира. Тогда он отделался штрафом. Три года спустя «бегал» от военкомов, за что попал в федеральный розыск. Но снова остался безнаказанным. Уже в марте этого года — новый инфоповод. Андрея Бурима и его семью обвинили в отмывании полумиллиарда рублей и уклонения от уплаты налогов.

Тогда вся семья Бурима успела сбежать за границу. Впрочем, это ни чуть не помешало вести трансляции оттуда. Наоборот, будто бы открыло второе дыхание не только у блогера, но и у его фанатов.

Один из его подписчиков отнес флаг с именем блогера и его портреты на вершину горы Эверест — это было очередное задание от «Меллстроя». За это счастливчик якобы получил 45 миллионов рублей.

Причем, говоря о способе выполнения заданий, речь идет не только о нормах закона.

«Они не владеют инструментами, чтобы привлечь людей к какой-нибудь философии. Или обучить людей бизнесу... Нет! Эти люди не владеют такой информацией и таким образованием», — говорит психолог Роман Зайцев.

Шокирующий контент, вероятно, теперь станет не только достоянием общественности, но и привлечет внимание стражей порядка. Ведь подобные «челленджи» — уже это не вопрос выбора каждого, а угроза для окружающих и в том числе детей.

