Дело не в лени: названа причина хронической усталости и недосыпа

Тысячи людей могут страдать от этого заболевания, даже не подозревая.

Хроническая усталость, которую не может побороть даже полноценный сон, может быть симптомом неврологического расстройства. Об этом сообщает Daily Mail.

Состояние, известное как идиопатическая гиперсомния (ИГ), описывается Национальной службой здравоохранения Великобритании как расстройство, при котором человек спит подолгу, но просыпается разбитым, раздражительным и не отдохнувшим. По данным организации Hypersomnolence UK, тысячи людей могут страдать от него, даже не подозревая об этом.

Причины появления расстройства

Причина ИГ до сих пор не установлена, но ученые предполагают, что она имеет неврологическую природу. Люди с этим расстройством испытывают постоянную дневную сонливость, могут спать по 10–15 часов в сутки и все равно просыпаются уставшими.

Это состояние отличается от нарколепсии — при ней пациенты тоже засыпают днем, но после сна ощущают бодрость. При гиперсомнии же человек никогда не чувствует себя по-настоящему отдохнувшим.

Кто в зоне риска

Исследование, опубликованное в журнале PLoS, стало одним из первых, где ученые обратились не только к клиническим данным, но и к личным историям пациентов. Команда из Takeda Pharmaceuticals проанализировала 346 публикаций в соцсетях, блогах и подкастах, созданных 123 людьми с самодиагностированной ИГ.

Большинство участников — женщины (87%), в возрасте от 16 до 60 лет, проживающие в США, Европе, Канаде и Австралии признались, что им нужно не менее десяти часов сна в день, чтобы хоть как-то функционировать, а некоторые спят по 15 часов и все равно чувствуют истощение.

Как ощущается гиперсомния

Ученые отмечают, что идиопатическая гиперсомния глубоко влияет на качество жизни — от эмоционального состояния и когнитивных функций до социальных связей и физического здоровья. При этом больные часто сталкиваются с недоверием врачей и окружающих, а единственным предложенным лечением нередко становятся стимулирующие препараты.

«Это похоже на то, будто вам дают наркоз, но при этом требуют оставаться в сознании. Вот так я чувствую себя весь день», — описал один из участников это состояние.

Многие рассказали, что из-за болезни теряют друзей, карьеру и даже надежду на будущее.

«Мы не появляемся на встречах не потому, что не хотим. Просто наши тела предают нас, как машины, которые останавливаются на обочине», — отметил другой участник.

Исследователи подчеркивают: необходимо больше внимания к этому диагнозу, чтобы помочь людям, которые живут в состоянии вечной усталости, наконец перестать считать себя «просто ленивыми».

