«Не учитывают реальную жизнь»: почему подсчет калорий может быть опасен

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фитнес-сервисам стоит сместить фокус на потребности пользователей.

Фитнес-приложения, предназначенные для контроля диеты и физической активности, иногда могут приносить больше вреда, чем пользы, предупреждают исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Лафборо. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые использовали искусственный интеллект для анализа более 58 тысяч сообщений пользователей о пяти самых популярных фитнес-приложениях, из которых выделили почти 14 тысяч с негативным настроем. В этих постах люди жаловались на чувство стыда за «нездоровую» еду, раздражение от постоянных уведомлений и разочарование, если не удавалось достигнуть поставленных целей.

«Алгоритмы этих приложений часто не учитывают реальную жизнь и индивидуальные обстоятельства», — отмечают исследователи в статье, опубликованной в British Journal of Health Psychology.

В качестве примера они приводят комментарий одного из пользователей, в котором говорится, что для достижения веса мечты, ему нужно потреблять всего 700 калорий в день.

По мнению ученых, такой подход может демотивировать пользователей, заставляя их отказываться от здорового образа жизни. Они призывают разработчиков смещать фокус с жесткого подсчета калорий и строгих планов тренировок на более комплексный подход, ориентированный на общее благополучие и внутреннюю мотивацию — удовольствие и удовлетворение от занятий.

«Важно научиться быть добрее к себе. Чувство стыда и самобичевание редко приводят к положительным результатам — чаще оно вызывает противоположный эффект», — отметила специалист Паулина Бондаронек из UCL.

Ее коллега, доктор Люси Портер, добавила, что социальные сети дают исследователям уникальную возможность анализировать эмоциональные последствия использования фитнес-приложений. По ее словам, негативные отзывы показывают, что пользователи иногда ощущают подавленность и желание отказаться от целей, что противоречит основной функции этих инструментов.

Ученые отмечают, что в их исследовании рассматривались только негативные сообщения, и общее влияние приложений на здоровье может быть положительным. Однако результаты подчеркивают необходимость адаптации сервисов под реальные потребности пользователей и внимания к их психологическому состоянию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.