Мужчина приглашал блогеров на бесплатное отбеливание зубов и насиловал их 

Мужчина приглашал блогеров на отбеливание зубов и насиловал их

Среди жертв были несовершеннолетние.

Житель Великобритании совершил серию сексуальных преступлений, заманивая жертв в свой салон по отбеливанию зубов обещанием бесплатных процедур. Об этом сообщает People.

По данным полиции, 31-летний мужчина использовал социальные сети для поиска жертв: он писал блогерам в личные сообщения, предлагая бесплатные процедуры в обмен на рекламу своего бизнеса по отбеливанию зубов. В салоне мужчина совершал насилие над женщинами. Четыре жертвы подверглись сексуальным домогательствам во время процедуры, а одна была свидетелем обнажения.

Расследование началось в феврале 2022 года после заявления 16-летней девушки о двух эпизодах сексуального насилия с ее участием. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также совершал преступления в 2013 и 2021 годах, а некоторые действия фиксировались на видео. Жертвами обвиняемого стали восемь женщин в возрасте от 16 до 27 лет.

Суд приговорил мужчину к 26 годам лишения свободы с последующим шестилетним испытательным сроком. Также он будет внесен в национальный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Судья, вынося приговор, охарактеризовал поведение мужчины как «безжалостное хищничество» и отметил его высокую опасность для общества. Детектив выразил признательность жертвам за мужество и надежду, что они смогут восстановить свои жизни после пережитого.

