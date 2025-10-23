Умер продюсер «Гленгарри Глен Росс» Джерри Токофски

Фото: © Getty Images/Patrick McMullan / Contributor

Бывший руководитель Columbia Pictures ушел из жизни в возрасте 91 года.

Голливудский продюсер и бывший руководитель Columbia Pictures Джерри Токофски умер в Нью-Йорке в возрасте 91 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Токофски оставил заметный след в киноиндустрии как продюсер фильмов «Где Поппа?» и оскароносного «Гленгарри Глен Росс», а также как один из самых молодых руководителей Columbia Pictures в 1960-е годы.

Карьера Токофски началась в агентской среде и привела его от почтового отделения крупного агентства до управленческих кресел студии; позже он перешел в производство независимых картин и сумел убедить известных актеров принять участие в экранизации пьесы Дэвида Маметa.

В биографии продюсера также осталась курьезная эпизодическая история о молодом Харрисоне Форде: в 1966 году Токофски якобы разорвал с ним контракт, сказав, что у Форда нет будущего, а годы спустя передал актеру визитку с надписью «Я промахнулся».

