Захарова прокомментировала отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште

МИД РФ готов к продолжению диалога с американской стороной.

МИД РФ открыт к продолжению контактов с госдепартаментом США для обсуждения украинского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, российская сторона отметила слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об отмене саммита с Россией.

«Мы обратили внимание на некоторые высказывания президента США, которые прозвучали 22 октября в ходе его беседы с генеральным секретарем НАТО, включая наиболее резонансные из них, как было произнесено, об отмене изначально предложенного американской стороной саммита Россия — США», — сказала Захарова.

Несмотря на это, дипломат выразила готовность к продолжению диалога с американской стороной и указала на то, что МИД РФ настроен на достижение пониманий, к которым лидеры стран пришли во время беседы по телефону 16 октября.

«Исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента РФ Владимира Путина. МИД РФ открыт к продолжению контактов по линии госдепартамента США для исполнения пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США. Цель увидеться — конкретизация дальнейших параметров российско-американского диалога как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования», — пояснила она.

К тому же она добавила, что Москва ждет от Вашингтона дальнейшего взаимодействия.

«Мы исходим из того, что в Вашингтоне продолжат делиться с нами своими соображениями и мотивами в отношении предпринимаемых, в том числе в публичной плоскости, шагов», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште.

