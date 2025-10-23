Mirror: Четырехлетнюю девочку нашли мертвой в канализации рядом с презервативом

До трагедии она играла с братом на футбольном поле.

В Бразилии четырехлетнюю девочку обнаружили мертвой в канализационном колодце рядом с использованным презервативом и упаковкой от шоколадного молока. Об этом сообщает Mirror.

Тело девочки нашли с признаками сексуального насилия нашли в канализации на глубине 3,7 метра.

«Тело девочки находилось в перевернутом положении, с ногами на поверхности воды. Это был худший момент в моей жизни», — рассказал дядя погибшей.

Мужчина первым обнаружил ребенка. По его словам, плита, закрывавшая люк, была сдвинута, что позволило заметить торчащие детские ноги. Родственники опознали девочку по одежде — розовой футболке и светлым шортам.

Инцидент произошел недалеко от дома, где девочка играла с семилетним братом на футбольном поле. По словам мальчика, незнакомый мужчина насильно увел ребенка в неизвестном направлении.

«Он побежал домой и сообщил матери о произошедшем. Немедленно были организованы поиски с участием соседей и родственников», — рассказала тетя погибшей.

Полиция подтвердила наличие многочисленных травм на теле ребенка, особенно в области головы.

«Обнаружены признаки возможного сексуального насилия, а рядом с телом найдены вещественные доказательства — презерватив и упаковка от шоколадного напитка», — рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время двое арендаторов дома, на территории которого находится канализация, доставлены для дачи показаний.

Расследование продолжает определять точную причину смерти и устанавливать все обстоятельства преступления. Местные жители требуют ускорить процесс идентификации подозреваемых, пока арендаторы дома остаются ключевыми фигурами в деле о гибели ребенка.

