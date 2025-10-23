«Готовы с Ольгой пить коньяк»: Губерниев и Бузова записали совместную песню

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Композиция посвящена спорту.

Певица Ольга Бузова спела в дуэте со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Об этом написало издание URA.RU.

Трек знаменитости записали к десятилетию спортивного телеканала. Дмитрий рассказал о том, как они с Ольгой пришли к идее совместной работы. По его словам, этот творческий союз назревал давно.

«Все это давно назревало. Надо было закрыть этот музыкальный гештальт с Ольгой», — отметил он.

Как рассказал Губерниев, песня посвящена спорту.

«Нам мало половин побед, нам нужны целые победы. И мы готовы с Ольгой пить коньяк по утрам за победы нашего спорта! Но только за победы спорта», — пояснил он.

Общий трек выйдет 31 октября. На следующий день должен состояться релиз клипа. Губерниев пообещал, что песня окажется яркой и разножанровой.

До этого у Губерниева с Бузовой произошла конфликтная ситуация. Мужчина довел исполнительницу до слез во время эфира программы, когда задал ей вопрос, «перестала ли она пить коньяк по утрам». Фраза стала отсылкой к произведению писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», где данный вопрос задали Фрекен Бок.

Однако Бузова не поняла этого и посчитала намеком на ее слабость к алкоголю, оскорбившись. В дальнейшем Дмитрий извинился перед Ольгой и заверил, что топор войны давно зарыт, теперь они «друзья не разлей вода».

