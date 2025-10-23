В Карелии ФСБ задержала собиравшего сведения о дислокации ВС РФ диверсанта

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина провел также разведку железнодорожного моста для совершения теракта.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке теракта на железнодорожном мосту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина, 1980 года рождения, вышел на связь с украинским куратором через мессенджер Telegram. По его заданию он собирал сведения о дислокации российских войск в регионе. Также мужчина провел разведку железнодорожного моста для совершения диверсии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о содействии диверсионной деятельности. Задержанный находится под стражей и уже дал признательные показания.

Правоохранители предупредили, что украинские спецслужбы продолжают пытаться вербовать граждан РФ для участия в диверсиях. За содействие киевскому режиму россиянам грозит уголовная ответственность.

«ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране», — говорится в сообщении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.