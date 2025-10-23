Ничего не хочется? Врач назвал скрытую причину постоянной усталости у мужчин

Уролог-андролог Журавский: тестостерон отвечает не только за интимную сферу

Фото: 5-tv.ru

Снижение мотивации и нехватка сил может крыться в дефиците одного гормона.

Постоянная усталость у мужчин является одним из неочевидных признаков дефицита тестостерона. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал уролог-андролог Дмитрий Журавский.

Как он отметил, это больше всего проявляется в повседневных делах. Например, если раньше мужчина ждал выходных с нетерпением для встречи с друзьями и поездки за город, то во время недостатка энергии он может проводить субботу и воскресенье, лежа на диване, без сил и мотивации к другим делам.

Врач пояснил, что тестостерон отвечает не только за интимную сферу жизни мужчины, но и воздействует в целом на уровень активности, настроение и выносливость.

Другим признаком нехватки тестостерона становятся перепады настроения, и на смену частым вспышкам раздражительности приходят периодами апатии и депрессивные эпизоды. Дефицит гормона сказывается в том, что мужчина начинает нервничать, тревожиться и даже капризничать.

К тому же недостаточная выработка тестостерона у мужчин приводит к ухудшению памяти и концентрации. Им становится труднее анализировать информацию и запоминать новую, фокус на работе тоже теряется.

По словам Журавского, дефицит тестостерона у мужчины ведет и к возникновению проблем с сексуальным влечением, либидо и эректильной функцией. Следует насторожиться снижением количества спонтанных эрекций и эрекций после пробуждения.

