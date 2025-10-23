Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Только в этом году при подготовке к зиме в регионах было выявлено без малого 50 тысяч нарушений.

Работникам котельных, ТЭЦ и чиновникам станет накладно срывать отопительный сезон. Теперь за холодные батареи они будут вынуждены платить крупную сумму. Новые штрафы одобрили депутаты Госдумы.

Поводом для пересмотра стали многочисленные жалобы россиян. Только в этом году при подготовке к зиме в регионах было выявлено без малого 50 тысяч нарушений. Возбуждены десятки уголовных дел. Наш корреспондент Нина Катаева расскажет о том, сможет ли очередная жесткая мера исправить ситуацию?

Жители этого дома в Челябинске могут оказать гостям только «холодный прием», хотя в городе начался отопительный сезон.

Батареи в подъездах — как памятники былому теплу. Горячей воды в них нет много месяцев. Прорывы то на уличных сетях, то внутри дома. Вот и сейчас аварийная бригада спешит заменить очередное слабое звено.

— Мы — сварщики, а домов очень много, мы меняем, а заплатки не ставим, мы куски меняем сразу.

Домов, оставшихся без тепла в Челябинске, много. Вынужденно закаляются жильцы как минимум пяти улиц. Это тысячи человек. Но теперь мороз на коже почувствуют и в управляющей компании. Против коммунальщиков за срыв отопительного сезона возбудили уголовное дело.

Отнестись к вопросу со всем теплом российских коммунальщиков должен заставить и новый закон. В Госдуме решили установить новые штрафы за срыв отопительного сезона. Должностные лица заплатят до десяти тысяч рублей, юридические — до 40.

«Постановлением правительства, а в последующем санитарными правилами и нормами, различными приказами федеральных ведомств установлено, что температура в зимний отопительный период должна быть не ниже 18 градусов. И любое отклонение от этих параметров в жилищном законодательстве звучит как неоказание услуг надлежащего качества», — сказал эксперт комиссии по городскому хозяйству Заксобрания Санкт-Петербурга Владислав Воронков.

За плохую подготовку к зиме уголовные дела возбуждены в 30 регионах России. Всего по стране свыше 46 тысяч нарушений. Так, на Кубани не успели достроить котельные в четырех муниципалитетах.

За каждый градус в системе отопления бьются и в Новосибирске.

«Горячая вода считается такая, у которой температура 60-75 градусов. Температура горячей воды на входе 49,19 градуса», — говорит член правления ТСЖ Новосибирска Павел Степус.

Новую зиму жильцы этого дома даже ждали. За лето здесь успели откапиталить системы тепло- и горячего водоснабжения. Соседи стоически пережили отключение воды, думали, осенью заживут. Не вышло.

«Нет перепада, температура плохая, нет того-то, нет сего-то. Это сделайте!» — добавил Степус.

Каждое лето вся Россия несколько дней, а то и недель живет без горячей воды. И все для того, чтобы энергетики успели подготовить сети к предстоящей зиме. Но вот в чем парадокс: наша страна — ядерная держава, мы в космос научились запускать людей. А запускать отопление вовремя и без срывов по-прежнему задачка из разряда фантастики.

На этом фоне почти сказочной кажется технология свердловских энергетиков — трубы к холодному сезону здесь готовят без отключения горячей воды.

«У нас есть две трубы: подающая — от источника в квартиры и обратная — от квартиры к источнику. Вот в тот момент, когда мы ремонтируем и испытываем обратный трубопровод, мы даем воду по подающему», — сказал заместитель главного инженера теплоснабжающей компании Константин Родигин.

Жителям тех домов, куда тепло еще не дошло, эксперты советуют не пускать дело на самотек. За некачественную услугу ресурсоснабжающая компания обязана сделать перерасчет. Вплоть до полного освобождения от оплаты.

